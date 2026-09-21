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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-'Ankabut آیه 52
Al-'Ankabut
۵۲
۵۲:۲۹
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولايك هم الخاسرون ٥٢
قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًۭا ۖ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْبَـٰطِلِ وَكَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ٥٢
قُلۡ
ﲶ
كَفَىٰ
ﲷ
بِٱللَّهِ
ﲸ
بَيۡنِي
ﲹ
وَبَيۡنَكُمۡ
ﲺ
شَهِيدٗاۖ
ﲻﲼ
يَعۡلَمُ
ﲽ
مَا
ﲾ
فِي
ﲿ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﳀ
وَٱلۡأَرۡضِۗ
ﳁﳂ
وَٱلَّذِينَ
ﳃ
ءَامَنُواْ
ﳄ
بِٱلۡبَٰطِلِ
ﳅ
وَكَفَرُواْ
ﳆ
بِٱللَّهِ
ﳇ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳈ
هُمُ
ﳉ
ٱلۡخَٰسِرُونَ
ﳊ
٥٢
ﳋ
بگو: «همین بس که الله میان من و شما گواه است، آنچه را در آسمانها و زمین است میداند، و کسانیکه به باطل ایمان آوردند و به الله کافر شدند، اینان زیانکاران (واقعی) هستند»
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