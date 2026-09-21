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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-'Ankabut آیه 48
Al-'Ankabut
۴۸
۴۸:۲۹
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون ٤٨
وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَـٰبٍۢ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًۭا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٤٨
وَمَا
ﱴ
كُنتَ
ﱵ
تَتۡلُواْ
ﱶ
مِن
ﱷ
قَبۡلِهِۦ
ﱸ
مِن
ﱹ
كِتَٰبٖ
ﱺ
وَلَا
ﱻ
تَخُطُّهُۥ
ﱼ
بِيَمِينِكَۖ
ﱽﱾ
إِذٗا
ﱿ
لَّٱرۡتَابَ
ﲀ
ٱلۡمُبۡطِلُونَ
ﲁ
٤٨
ﲂ
و تو (هرگز) پیش از این (قرآن) هیچ کتابی را نمیخواندی، و با (دست) راست خود چیزی نمینوشتی، اگر چنین بود، باطل گرایان به شک (و تردید) میافتادند.
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