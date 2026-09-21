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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-'Ankabut آیه 47
Al-'Ankabut
۴۷
۴۷:۲۹
وكذالك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يومنون به ومن هاولاء من يومن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون ٤٧
وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَمِنْ هَـٰٓؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَّا ٱلْكَـٰفِرُونَ ٤٧
وَكَذَٰلِكَ
ﱝ
أَنزَلۡنَآ
ﱞ
إِلَيۡكَ
ﱟ
ٱلۡكِتَٰبَۚ
ﱠﱡ
فَٱلَّذِينَ
ﱢ
ءَاتَيۡنَٰهُمُ
ﱣ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱤ
يُؤۡمِنُونَ
ﱥ
بِهِۦۖ
ﱦﱧ
وَمِنۡ
ﱨ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﱩ
مَن
ﱪ
يُؤۡمِنُ
ﱫ
بِهِۦۚ
ﱬﱭ
وَمَا
ﱮ
يَجۡحَدُ
ﱯ
بِـَٔايَٰتِنَآ
ﱰ
إِلَّا
ﱱ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﱲ
٤٧
ﱳ
و این گونه کتاب (= قرآن) را بر تو نازل کردیم، پس کسانیکه به آنها کتاب (آسمانی) دادیم، به آن ایمان میآورند، و از همین گروه (مشرکان نیز) کسی است که به آن ایمان میآورد، و آیات ما را جز کافران انکار نمیکنند.
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.