وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-'Ankabut آیه 42
Al-'Ankabut
۴۲
۴۲:۲۹
ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم ٤٢
إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍۢ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٤٢
إِنَّ
ﲅ
ٱللَّهَ
ﲆ
يَعۡلَمُ
ﲇ
مَا
ﲈ
يَدۡعُونَ
ﲉ
مِن
ﲊ
دُونِهِۦ
ﲋ
مِن
ﲌ
شَيۡءٖۚ
ﲍﲎ
وَهُوَ
ﲏ
ٱلۡعَزِيزُ
ﲐ
ٱلۡحَكِيمُ
ﲑ
٤٢
ﲒ
یقیناً الله هر آنچه را که به جای او میخوانند، میداند، و او پیروزمند حکیم است.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.