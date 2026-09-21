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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-'Ankabut آیه 41
Al-'Ankabut
۴۱
۴۱:۲۹
مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ٤١
مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًۭا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٤١
مَثَلُ
ﱯ
ٱلَّذِينَ
ﱰ
ٱتَّخَذُواْ
ﱱ
مِن
ﱲ
دُونِ
ﱳ
ٱللَّهِ
ﱴ
أَوۡلِيَآءَ
ﱵ
كَمَثَلِ
ﱶ
ٱلۡعَنكَبُوتِ
ﱷ
ٱتَّخَذَتۡ
ﱸ
بَيۡتٗاۖ
ﱹﱺ
وَإِنَّ
ﱻ
أَوۡهَنَ
ﱼ
ٱلۡبُيُوتِ
ﱽ
لَبَيۡتُ
ﱾ
ٱلۡعَنكَبُوتِۚ
ﱿﲀ
لَوۡ
ﲁ
كَانُواْ
ﲂ
يَعۡلَمُونَ
ﲃ
٤١
ﲄ
مثل کسانیکه بجای الله، اولیاء (و دوستانی برای خود) برگزیدند، همچون مثل عنکبوت است، که خانهای (برای خود) برگزیده است، و بیگمان سستترین خانهها خانۀ عنکبوت است، اگر میدانستند. [یعنی همانگونه که خانه عنکبوت سست و ناپایدار و با کوچکترین اشارۀ دست از بین میرود، معبودان خود ساخته خود که آن را مشکلگشا و حاجتروا میپندارید بدینگونه تماماً بیهوده و پوچ میباشند، چرا که از هر لحاظ قادر به کاری نیستند، بدین سبب آن معبودان غیر از الله متعال مانند خانه عنکبوت ناپایدار میباشند و اگر واقعاً آنها قادر به کاری و یا سودبخش بودند چرا نتوانستند ملتهای گذشته را از نابودی نجات دهند.]
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