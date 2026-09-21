Al-Sa'di تفسیر: Al-'Ankabut آیه 41

Аллах привел притчу о тех, которые поклоняются наряду с Ним ложным божествам в надежде обрести величие и заручиться их поддержкой. Однако в действительности происходит все наоборот, потому что многобожники подобны пауку, который пытается уберечься от зноя, холода и несчастий в гнезде из паутины. Паук является одним из самых слабых животных, а его жилье - одним из самых непрочных жилищ. И когда паук создает свое гнездо, его слабость проявляется в еще большей степени. То же самое можно сказать о многобожниках, которые ищут помимо Аллаха других покровителей. Они беспомощны и слабы во всех отношениях, и когда они начинают просить о помощи и поддержке такие же беспомощные творения, то это лишь усиливает их слабость и бессилие. Они уповают на свои божества, не делают усилий для обретения счастья и полагаются на то, что их божества непременно позаботятся о них. Однако они будут брошены на произвол судьбы и останутся без какой-либо поддержки, потому что не дождутся от своих мнимых покровителей даже малейшей помощи. Если бы они осознавали свое истинное положение и положение божеств, которым они поклоняются, то никогда не стали бы поклоняться им. Они отреклись бы от них и всеми силами стали бы искать покровительства Могущественного и Милосердного Господа, Который не лишает Своей поддержки тех рабов, которые надеются на Его помощь и уповают на Него. Он помогает им сохранить веру и благоустроить мирскую жизнь, одаряет их душевной силой и здоровьем, исправляет их положение и деяния.