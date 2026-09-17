Al-Sa'di تفسیر: Al-'Ankabut آیه 37

Всевышний поведал о том, что отправил к мадьянитам их брата Шуейба. Мадьян - это название хорошо известного племени. Святой пророк призвал своих соплеменников поклоняться одному Аллаху и не приобщать к Нему сотоварищей, уверовать в воскрешение, связывать надежды с Последней жизнью и трудиться во благо жизни после смерти. Он запретил им распространять на земле нечестие, обвешивать покупателей и грабить путников. Однако нечестивцы отвергли своего пророка, и тогда их постигло наказание Аллаха, и они оказались повержены в собственных домах.