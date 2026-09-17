Arabic Tanweer Tafseer تفسیر: Al-'Ankabut آیه 37

﴿فَكَذَّبُوهُ فَأخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأصْبَحُوا في دارِهِمْ جاثِمِينَ﴾ الأخْذُ: الإعْدامُ والإهْلاكُ؛ شَبَّهُ الإعْدامَ بِالأخْذِ، بِجامِعِ الإزالَةِ. والرَّجْفَةُ: الزِّلْزالُ الشَّدِيدُ الَّذِي تَرْتَجِفُ مِنهُ الأرْضُ، وفي سُورَةِ هُودٍ سُمِّيَتْ بِالصَّيْحَةِ؛ لِأنَّ لِتِلْكَ الرَّجْفَةِ صَوْتًا شَدِيدًا كالصَّيْحَةِ، وتَقَدَّمَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ. وقَدْ أُشِيرَ في قِصَّةِ إبْراهِيمَ ولُوطٍ إلى ما لَهُ تَعَلُّقٌ بِالغَرَضِ المَسُوقِ فِيهِ، وهو المُصابَرَةُ عَلى إبْلاغِ الرِّسالَةِ، والصَّبْرُ عَلى أذى الكافِرِينَ، ونَصْرُ اللَّهِ إيّاهم، وتَعْذِيبُ الكافِرِينَ، وإنْجاءُ المُؤْمِنِينَ.