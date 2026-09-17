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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-'Ankabut آیه 36
Al-'Ankabut
۳۶
۳۶:۲۹
والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين ٣٦
وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًۭا فَقَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا۟ ٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٦
وَإِلَىٰ
ﲓ
مَدۡيَنَ
ﲔ
أَخَاهُمۡ
ﲕ
شُعَيۡبٗا
ﲖ
فَقَالَ
ﲗ
يَٰقَوۡمِ
ﲘ
ٱعۡبُدُواْ
ﲙ
ٱللَّهَ
ﲚ
وَٱرۡجُواْ
ﲛ
ٱلۡيَوۡمَ
ﲜ
ٱلۡأٓخِرَ
ﲝ
وَلَا
ﲞ
تَعۡثَوۡاْ
ﲟ
فِي
ﲠ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲡ
مُفۡسِدِينَ
ﲢ
٣٦
ﲣ
و به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم، پس گفت: «ای قوم من! الله را بپرستید، و به روز باز پسین امیدوار باشید، و در زمین به فساد نکوشید».
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.