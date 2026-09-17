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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-'Ankabut آیه 32
Al-'Ankabut
۳۲
۳۲:۲۹
قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين ٣٢
قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًۭا ۚ قَالُوا۟ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ ٣٢
قَالَ
ﱒ
إِنَّ
ﱓ
فِيهَا
ﱔ
لُوطٗاۚ
ﱕﱖ
قَالُواْ
ﱗ
نَحۡنُ
ﱘ
أَعۡلَمُ
ﱙ
بِمَن
ﱚ
فِيهَاۖ
ﱛﱜ
لَنُنَجِّيَنَّهُۥ
ﱝ
وَأَهۡلَهُۥٓ
ﱞ
إِلَّا
ﱟ
ٱمۡرَأَتَهُۥ
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كَانَتۡ
ﱡ
مِنَ
ﱢ
ٱلۡغَٰبِرِينَ
ﱣ
٣٢
ﱤ
(ابراهیم) گفت: «همانا لوط در آنجاست!» (فرشتگان) گفتند: «ما به هر کسکه در آنجاست داناتریم، یقیناً او و خانوادهاش را نجات میدهیم، جز همسرش که از بازماندگان خواهد بود».
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