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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-'Ankabut آیه 31
Al-'Ankabut
۳۱
۳۱:۲۹
ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكو اهل هاذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين ٣١
وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓا۟ إِنَّا مُهْلِكُوٓا۟ أَهْلِ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا۟ ظَـٰلِمِينَ ٣١
وَلَمَّا
ﱁ
جَآءَتۡ
ﱂ
رُسُلُنَآ
ﱃ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱄ
بِٱلۡبُشۡرَىٰ
ﱅ
قَالُوٓاْ
ﱆ
إِنَّا
ﱇ
مُهۡلِكُوٓاْ
ﱈ
أَهۡلِ
ﱉ
هَٰذِهِ
ﱊ
ٱلۡقَرۡيَةِۖ
ﱋﱌ
إِنَّ
ﱍ
أَهۡلَهَا
ﱎ
كَانُواْ
ﱏ
ظَٰلِمِينَ
ﱐ
٣١
ﱑ
و هنگامیکه فرستادگان ما ابراهیم را بشارت (تولد فرزند) آوردند، گفتند: «به راستی ما اهل این قریه (سدوم) را هلاک خواهیم کرد، بیشک اهل آن ستمکار بودند».
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.