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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-'Ankabut آیه 25
Al-'Ankabut
۲۵
۲۵:۲۹
وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين ٢٥
وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنًۭا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍۢ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًۭا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّـٰصِرِينَ ٢٥
وَقَالَ
ﱗ
إِنَّمَا
ﱘ
ٱتَّخَذۡتُم
ﱙ
مِّن
ﱚ
دُونِ
ﱛ
ٱللَّهِ
ﱜ
أَوۡثَٰنٗا
ﱝ
مَّوَدَّةَ
ﱞ
بَيۡنِكُمۡ
ﱟ
فِي
ﱠ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱡ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﱢﱣ
ثُمَّ
ﱤ
يَوۡمَ
ﱥ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱦ
يَكۡفُرُ
ﱧ
بَعۡضُكُم
ﱨ
بِبَعۡضٖ
ﱩ
وَيَلۡعَنُ
ﱪ
بَعۡضُكُم
ﱫ
بَعۡضٗا
ﱬ
وَمَأۡوَىٰكُمُ
ﱭ
ٱلنَّارُ
ﱮ
وَمَا
ﱯ
لَكُم
ﱰ
مِّن
ﱱ
نَّٰصِرِينَ
ﱲ
٢٥
ﱳ
و (ابراهیم) گفت: «شما غیر از الله بتهایی را برای خود برگزیدهاید که مایۀ دوستی و محبت میان شما در زندگی دنیا باشد، سپس روز قیامت برخی از شما برخی (دیگر) را انکار میکند، و برخی از شما برخی (دیگر) را لعنت میکند، و جایگاه شما آتش است، و هیچ یاوری برای شما نخواهد بود.
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