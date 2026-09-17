Al-Sa'di تفسیر: Al-'Ankabut آیه 24

Ибрахим продолжал проповедовать среди своего народа. Он призывал их уверовать в Господа, прислушаться к его искренним наставлениям и призадуматься над милостью Аллаха, Который отправил к ним посланника. Однако ответ его соплеменников был ужасен. Они решили подвергнуть его самой мучительной казни, и они обладали для этого достаточной властью. Когда же они предали святого пророка огню, Всевышний Аллах защитил его от языков огненного пламени. Воистину, это стало знамением для людей уверовавших. Это знамение свидетельствуют о правдивости, доброте и искренности Божьих посланников, а также о порочности помыслов неверующих, которые противятся посланникам и призывают друг друга к еще большему неверию.