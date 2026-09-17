وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-'Ankabut آیه 22
Al-'Ankabut
۲۲
۲۲:۲۹
وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ٢٢
وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا نَصِيرٍۢ ٢٢
وَمَآ
ﲳ
أَنتُم
ﲴ
بِمُعۡجِزِينَ
ﲵ
فِي
ﲶ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲷ
وَلَا
ﲸ
فِي
ﲹ
ٱلسَّمَآءِۖ
ﲺﲻ
وَمَا
ﲼ
لَكُم
ﲽ
مِّن
ﲾ
دُونِ
ﲿ
ٱللَّهِ
ﳀ
مِن
ﳁ
وَلِيّٖ
ﳂ
وَلَا
ﳃ
نَصِيرٖ
ﳄ
٢٢
ﳅ
و شما هرگز نمیتوانید ما را در زمین و نه در آسمان به ستوه آورید (و از عقوبت ما فرار کنید) و برای شما جز الله هیچ کار ساز و یاوری نیست».
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.