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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-'Ankabut آیه 17
Al-'Ankabut
۱۷
۱۷:۲۹
انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون ١٧
إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنًۭا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًۭا فَٱبْتَغُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُوا۟ لَهُۥٓ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٧
إِنَّمَا
ﱗ
تَعۡبُدُونَ
ﱘ
مِن
ﱙ
دُونِ
ﱚ
ٱللَّهِ
ﱛ
أَوۡثَٰنٗا
ﱜ
وَتَخۡلُقُونَ
ﱝ
إِفۡكًاۚ
ﱞﱟ
إِنَّ
ﱠ
ٱلَّذِينَ
ﱡ
تَعۡبُدُونَ
ﱢ
مِن
ﱣ
دُونِ
ﱤ
ٱللَّهِ
ﱥ
لَا
ﱦ
يَمۡلِكُونَ
ﱧ
لَكُمۡ
ﱨ
رِزۡقٗا
ﱩ
فَٱبۡتَغُواْ
ﱪ
عِندَ
ﱫ
ٱللَّهِ
ﱬ
ٱلرِّزۡقَ
ﱭ
وَٱعۡبُدُوهُ
ﱮ
وَٱشۡكُرُواْ
ﱯ
لَهُۥٓۖ
ﱰﱱ
إِلَيۡهِ
ﱲ
تُرۡجَعُونَ
ﱳ
١٧
ﱴ
شما به جای الله فقط بتهای (از سنگ و چوب) را میپرستید، و دروغی (بزرگ) به هم میبافید، بیگمان کسانی را که به جای الله میپرستید، مالک هیچ رزقی برای شما نیستند، پس روزی را تنها (از) نزد الله طلب کنید، و او را بپرستید، و شکر او را بجای آورید، که به سوی او باز گردانیده میشوید.
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.