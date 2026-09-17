وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-'Ankabut آیه 16
Al-'Ankabut
۱۶
۱۶:۲۹
وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمون ١٦
وَإِبْرَٰهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌۭ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٦
وَإِبۡرَٰهِيمَ
ﱈ
إِذۡ
ﱉ
قَالَ
ﱊ
لِقَوۡمِهِ
ﱋ
ٱعۡبُدُواْ
ﱌ
ٱللَّهَ
ﱍ
وَٱتَّقُوهُۖ
ﱎﱏ
ذَٰلِكُمۡ
ﱐ
خَيۡرٞ
ﱑ
لَّكُمۡ
ﱒ
إِن
ﱓ
كُنتُمۡ
ﱔ
تَعۡلَمُونَ
ﱕ
١٦
ﱖ
و ابراهیم را (نیز فرستادیم)، هنگامیکه به قومش گفت: «الله را بپرستید و از او بترسید، که اگر بدانید این برای شما بهتر است.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.