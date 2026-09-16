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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Anbiya آیه 97
Al-Anbiya
۹۷
۹۷:۲۱
واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هاذا بل كنا ظالمين ٩٧
وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَـٰخِصَةٌ أَبْصَـٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِى غَفْلَةٍۢ مِّنْ هَـٰذَا بَلْ كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٩٧
وَٱقۡتَرَبَ
ﱾ
ٱلۡوَعۡدُ
ﱿ
ٱلۡحَقُّ
ﲀ
فَإِذَا
ﲁ
هِيَ
ﲂ
شَٰخِصَةٌ
ﲃ
أَبۡصَٰرُ
ﲄ
ٱلَّذِينَ
ﲅ
كَفَرُواْ
ﲆ
يَٰوَيۡلَنَا
ﲇ
قَدۡ
ﲈ
كُنَّا
ﲉ
فِي
ﲊ
غَفۡلَةٖ
ﲋ
مِّنۡ
ﲌ
هَٰذَا
ﲍ
بَلۡ
ﲎ
كُنَّا
ﲏ
ظَٰلِمِينَ
ﲐ
٩٧
ﲑ
و وعدۀ حق (= قیامت) نزدیک شود، پس در آن هنگام چشمهای کسانیکه کافر شدند (از وحشت) خیره ماند (گویند:) ای وای بر ما که از این (واقعه) در غفلت بودیم، بلکه ما ستمکار بودیم!
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