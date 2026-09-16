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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Anbiya آیه 87
Al-Anbiya
۸۷
۸۷:۲۱
وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا الاه الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ٨٧
وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَـٰضِبًۭا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ أَن لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَـٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٨٧
وَذَا
ﱾ
ٱلنُّونِ
ﱿ
إِذ
ﲀ
ذَّهَبَ
ﲁ
مُغَٰضِبٗا
ﲂ
فَظَنَّ
ﲃ
أَن
ﲄ
لَّن
ﲅ
نَّقۡدِرَ
ﲆ
عَلَيۡهِ
ﲇ
فَنَادَىٰ
ﲈ
فِي
ﲉ
ٱلظُّلُمَٰتِ
ﲊ
أَن
ﲋ
لَّآ
ﲌ
إِلَٰهَ
ﲍ
إِلَّآ
ﲎ
أَنتَ
ﲏ
سُبۡحَٰنَكَ
ﲐ
إِنِّي
ﲑ
كُنتُ
ﲒ
مِنَ
ﲓ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲔ
٨٧
ﲕ
و ذوالنون (= یونس) را (به یاد آور) هنگامیکه خشمگین (از میان قومش) رفت، پس چنین پنداشت که ما هرگز بر او تنگ نمیگیریم، پس (وقتی که در شکم ماهی فرو رفت) در تاریکیها ندا داد که: «(پروردگارا!) هیچ معبودی بر حق جز تو نیست، تو منزهی! بیگمان من از ستمکاران بودم».
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