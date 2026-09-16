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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Anbiya آیه 82
Al-Anbiya
۸۲
۸۲:۲۱
ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذالك وكنا لهم حافظين ٨٢
وَمِنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُۥ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًۭا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَـٰفِظِينَ ٨٢
وَمِنَ
ﱁ
ٱلشَّيَٰطِينِ
ﱂ
مَن
ﱃ
يَغُوصُونَ
ﱄ
لَهُۥ
ﱅ
وَيَعۡمَلُونَ
ﱆ
عَمَلٗا
ﱇ
دُونَ
ﱈ
ذَٰلِكَۖ
ﱉﱊ
وَكُنَّا
ﱋ
لَهُمۡ
ﱌ
حَٰفِظِينَ
ﱍ
٨٢
ﱎ
و (نیز) از شیاطین کسانی را (مسخر کردیم) که برایش غواصی میکردند، و کارهایی غیر از این (نیز) انجام میدادند، و (ما) حافظ آنها بودیم.
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