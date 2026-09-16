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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Anbiya آیه 73
Al-Anbiya
۷۳
۷۳:۲۱
وجعلناهم ايمة يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ٧٣
وَجَعَلْنَـٰهُمْ أَئِمَّةًۭ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا عَـٰبِدِينَ ٧٣
وَجَعَلۡنَٰهُمۡ
ﱁ
أَئِمَّةٗ
ﱂ
يَهۡدُونَ
ﱃ
بِأَمۡرِنَا
ﱄ
وَأَوۡحَيۡنَآ
ﱅ
إِلَيۡهِمۡ
ﱆ
فِعۡلَ
ﱇ
ٱلۡخَيۡرَٰتِ
ﱈ
وَإِقَامَ
ﱉ
ٱلصَّلَوٰةِ
ﱊ
وَإِيتَآءَ
ﱋ
ٱلزَّكَوٰةِۖ
ﱌﱍ
وَكَانُواْ
ﱎ
لَنَا
ﱏ
عَٰبِدِينَ
ﱐ
٧٣
ﱑ
و (نیز) آنها را پیشوایانی قرار دادیم که بهفرمان ما (مردم را) هدایت میکردند، و انجام کارهای نیک و بر پاداشتن نماز و ادای زکات را به آنها وحی کردیم، و آنها (همه) عبادتگزار ما بودند.
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