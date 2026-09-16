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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Anbiya آیه 56
Al-Anbiya
۵۶
۵۶:۲۱
قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذالكم من الشاهدين ٥٦
قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنَّ وَأَنَا۠ عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ ٱلشَّـٰهِدِينَ ٥٦
قَالَ
ﲺ
بَل
ﲻ
رَّبُّكُمۡ
ﲼ
رَبُّ
ﲽ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲾ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲿ
ٱلَّذِي
ﳀ
فَطَرَهُنَّ
ﳁ
وَأَنَا۠
ﳂ
عَلَىٰ
ﳃ
ذَٰلِكُم
ﳄ
مِّنَ
ﳅ
ٱلشَّٰهِدِينَ
ﳆ
٥٦
ﳇ
گفت: «بلکه پروردگار شما، پروردگار آسمانها و زمین است، آن که آنها را پدید آورد، و من بر این (سخن) از گواهانم.
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