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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Anbiya آیه 43
Al-Anbiya
۴۳
۴۳:۲۱
ام لهم الهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون ٤٣
أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةٌۭ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ٤٣
أَمۡ
ﲞ
لَهُمۡ
ﲟ
ءَالِهَةٞ
ﲠ
تَمۡنَعُهُم
ﲡ
مِّن
ﲢ
دُونِنَاۚ
ﲣﲤ
لَا
ﲥ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﲦ
نَصۡرَ
ﲧ
أَنفُسِهِمۡ
ﲨ
وَلَا
ﲩ
هُم
ﲪ
مِّنَّا
ﲫ
يُصۡحَبُونَ
ﲬ
٤٣
ﲭ
آیا آنها معبودانی دارند که (میتوانند) آنها را در برابر (عذاب) ما (حفظ کنند و) باز دارند. (آنها) نمیتوانند خودشان را یاری دهند، و نه آنها از (عذاب) ما محفوظ هستند.
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.