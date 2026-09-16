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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Anbiya آیه 40
Al-Anbiya
۴۰
۴۰:۲۱
بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ٤٠
بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةًۭ فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ٤٠
بَلۡ
ﱶ
تَأۡتِيهِم
ﱷ
بَغۡتَةٗ
ﱸ
فَتَبۡهَتُهُمۡ
ﱹ
فَلَا
ﱺ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﱻ
رَدَّهَا
ﱼ
وَلَا
ﱽ
هُمۡ
ﱾ
يُنظَرُونَ
ﱿ
٤٠
ﲀ
بلکه (حق این است که آن) ناگهانی به سراغشان میآید، پس مبهوتشان میکند، آنگاه نمیتوانند آن را دفع کنند، و نه به آنها مهلت داده شود.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.