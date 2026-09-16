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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Anbiya آیه 39
Al-Anbiya
۳۹
۳۹:۲۱
لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ٣٩
لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٣٩
لَوۡ
ﱥ
يَعۡلَمُ
ﱦ
ٱلَّذِينَ
ﱧ
كَفَرُواْ
ﱨ
حِينَ
ﱩ
لَا
ﱪ
يَكُفُّونَ
ﱫ
عَن
ﱬ
وُجُوهِهِمُ
ﱭ
ٱلنَّارَ
ﱮ
وَلَا
ﱯ
عَن
ﱰ
ظُهُورِهِمۡ
ﱱ
وَلَا
ﱲ
هُمۡ
ﱳ
يُنصَرُونَ
ﱴ
٣٩
ﱵ
اگر کسانیکه کافر شدند؛ میدانستند زمانی که (قیامت فرا رسد) نمیتوانند (شعلههای) آتش را از چهرههایشان و نه از پشتهایشان باز دارند، و نه کسی آنها را یاری میکند، (چنین نمیگفتند).
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