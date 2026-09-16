Tafseer Jalalayn تفسیر: Al-Anbiya آیه 30

﴿أَوَلَمۡ﴾ بِوَاوٍ وَتَرْكهَا ﴿یَرَ﴾ يَعْلَم ﴿ٱلَّذِینَ كَفَرُوۤا۟ أَنَّ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ كَانَتَا رَتۡقࣰا﴾ سَدًّا بِمَعْنَى مَسْدُودَة ﴿فَفَتَقۡنَـٰهُمَاۖ﴾ جَعَلْنَا السَّمَاء سَبْعًا وَالْأَرْض سَبْعًا أَوْ فَتَقَ السَّمَاء أَنْ كَانَتْ لَا تُمْطِر فَأَمْطَرَتْ وَفَتَقَ الْأَرْض أَنْ كَانَتْ لَا تُنْبِت فَأَنْبَتَتْ ﴿وَجَعَلۡنَا مِنَ ٱلۡمَاۤءِ﴾ النَّازِل مِنْ السَّمَاء وَالنَّابِع مِنْ الْأَرْض ﴿كُلَّ شَیۡءٍ حَیٍّۚ﴾ مِنْ نَبَات وَغَيْره أَيْ فَالْمَاء سَبَب لِحَيَاتِهِ ﴿أَفَلَا یُؤۡمِنُونَ ٣٠﴾ بِتَوْحِيدِي