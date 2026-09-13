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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Anbiya آیه 29
Al-Anbiya
۲۹
۲۹:۲۱
۞ ومن يقل منهم اني الاه من دونه فذالك نجزيه جهنم كذالك نجزي الظالمين ٢٩
۞ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّىٓ إِلَـٰهٌۭ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّـٰلِمِينَ ٢٩
۞ وَمَن
ﱳ ﱴ
يَقُلۡ
ﱵ
مِنۡهُمۡ
ﱶ
إِنِّيٓ
ﱷ
إِلَٰهٞ
ﱸ
مِّن
ﱹ
دُونِهِۦ
ﱺ
فَذَٰلِكَ
ﱻ
نَجۡزِيهِ
ﱼ
جَهَنَّمَۚ
ﱽﱾ
كَذَٰلِكَ
ﱿ
نَجۡزِي
ﲀ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲁ
٢٩
ﲂ
و هر کس از آنها بگوید: «همانا من به جای او معبود هستم» پس سزای چنین کسی را جهنم میدهیم، و ستمکاران را این گونه سزا میدهیم.
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