وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Anbiya آیه 24
Al-Anbiya
۲۴
۲۴:۲۱
ام اتخذوا من دونه الهة قل هاتوا برهانكم هاذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ٢٤
أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةًۭ ۖ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ ۖ هَـٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِىَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِى ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ ۖ فَهُم مُّعْرِضُونَ ٢٤
أَمِ
ﳄ
ٱتَّخَذُواْ
ﳅ
مِن
ﳆ
دُونِهِۦٓ
ﳇ
ءَالِهَةٗۖ
ﳈﳉ
قُلۡ
ﳊ
هَاتُواْ
ﳋ
بُرۡهَٰنَكُمۡۖ
ﳌﳍ
هَٰذَا
ﳎ
ذِكۡرُ
ﳏ
مَن
ﳐ
مَّعِيَ
ﳑ
وَذِكۡرُ
ﳒ
مَن
ﳓ
قَبۡلِيۚ
ﳔﳕ
بَلۡ
ﳖ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﳗ
لَا
ﳘ
يَعۡلَمُونَ
ﳙ
ٱلۡحَقَّۖ
ﳚﳛ
فَهُم
ﳜ
مُّعۡرِضُونَ
ﳝ
٢٤
ﳞ
آیا بهجز او معبودانی را بر گزیدهاند؟! بگو: «دلیلتان را بیاورید، این پند کسانی است که با من هستند، و پند آنان که پیش از من بودند» بلکه بیشتر آنها حق را نمیدانند، لذا آنها (از آن) روی گردانند.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.