Tafseer Jalalayn تفسیر: Al-Anbiya آیه 24

﴿أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦۤ﴾ تعالى أي سواه ﴿ءَالِهَةࣰۖ﴾ فِيهِ اسْتِفْهَام تَوْبِيخ ﴿قُلۡ هَاتُوا۟ بُرۡهَـٰنَكُمۡۖ﴾ عَلَى ذلك ولاسبيل إلَيْهِ ﴿هَـٰذَا ذِكۡرُ مَن مَّعِیَ﴾ أُمَّتِي وَهُوَ الْقُرْآن ﴿وَذِكۡرُ مَن قَبۡلِیۚ﴾ مِنْ الْأُمَم وَهُوَ التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل وَغَيْرهمَا مِنْ كُتُب اللَّه لَيْسَ فِي وَاحِد مِنْهَا أَنَّ مَعَ اللَّه إلَهًا مِمَّا قَالُوا تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ ﴿بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا یَعۡلَمُونَ ٱلۡحَقَّۖ﴾ تَوْحِيد اللَّه ﴿فَهُم مُّعۡرِضُونَ ٢٤﴾ عَنْ النَّظَر الْمُوصِل إلَيْهِ