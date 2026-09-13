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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Anbiya آیه 22
Al-Anbiya
۲۲
۲۲:۲۱
لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ٢٢
لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢٢
لَوۡ
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كَانَ
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فِيهِمَآ
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ءَالِهَةٌ
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إِلَّا
ﲲ
ٱللَّهُ
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لَفَسَدَتَاۚ
ﲴﲵ
فَسُبۡحَٰنَ
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ٱللَّهِ
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رَبِّ
ﲸ
ٱلۡعَرۡشِ
ﲹ
عَمَّا
ﲺ
يَصِفُونَ
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٢٢
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اگر در این دو (= آسمان و زمین) معبودانی جز «الله» بود، مسلماً هر دو (= آسمان و زمین) تباه میشدند (و نظام هستی به هم میخورد) پس منزه است الله، پروردگار عرش، از آنچه آنها توصیف میکنند.
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