Al-Sa'di تفسیر: Al-Anbiya آیه 21

Это - риторический вопрос, ответ на который может быть только отрицательным. Безусловно, вымышленные боги не способны воскрешать. По этому поводу Аллах сказал: «Они стали поклоняться вместо Него другим божествам, которые ничего не создают, хотя сами были сотворены. Они не властны принести вред или пользу даже самим себе и не распоряжаются ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением» (25:3); «Но они поклоняются вместо Аллаха другим богам в надежде на то, что им окажут помощь. Они не могут помочь им, хотя они являются для них готовым войском (язычники готовы сражаться за своих идолов, или идолы будут в Последней жизни готовым войском против язычников)» (36:74–75). Все это означает, что многобожники поклоняются творениям, которые не способны принести пользу или причинить вред, и отказываются от искреннего поклонения Аллаху, Который обладает абсолютным совершенством и является Единственным, Кто управляет судьбами и способен принести пользу или причинить вред. А поступают они так, потому что Он лишил их верного руководства и прекрасных качеств. Они погрязли в безграничном невежестве и беззаконии, и поэтому они не понимают того, что Вселенная может существовать только под покровительством одного Господа Бога. Вот почему далее Всевышний сказал: