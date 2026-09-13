وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Anbiya آیه 18
Al-Anbiya
۱۸
۱۸:۲۱
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ١٨
بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَـٰطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌۭ ۚ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١٨
بَلۡ
ﲂ
نَقۡذِفُ
ﲃ
بِٱلۡحَقِّ
ﲄ
عَلَى
ﲅ
ٱلۡبَٰطِلِ
ﲆ
فَيَدۡمَغُهُۥ
ﲇ
فَإِذَا
ﲈ
هُوَ
ﲉ
زَاهِقٞۚ
ﲊﲋ
وَلَكُمُ
ﲌ
ٱلۡوَيۡلُ
ﲍ
مِمَّا
ﲎ
تَصِفُونَ
ﲏ
١٨
ﲐ
بلکه ما حق را بر باطل میافکنیم، پس آن را درهم میشکند و ناگاه آن (باطل) نابود میشود، و وای بر شما (ای کافران) از آنچه توصیف میکنید.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.