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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Anbiya آیه 103
Al-Anbiya
۱۰۳
۱۰۳:۲۱
لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملايكة هاذا يومكم الذي كنتم توعدون ١٠٣
لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ هَـٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٣
لَا
ﱌ
يَحۡزُنُهُمُ
ﱍ
ٱلۡفَزَعُ
ﱎ
ٱلۡأَكۡبَرُ
ﱏ
وَتَتَلَقَّىٰهُمُ
ﱐ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﱑ
هَٰذَا
ﱒ
يَوۡمُكُمُ
ﱓ
ٱلَّذِي
ﱔ
كُنتُمۡ
ﱕ
تُوعَدُونَ
ﱖ
١٠٣
ﱗ
وحشت بزرگ (قیامت) آنها را اندوهگین نسازد، و فرشتگان به استقبالشان آیند (گویند:) «این همان روزتان است که به شما وعده داده میشد».
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