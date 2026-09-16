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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Anbiya آیه 101
Al-Anbiya
۱۰۱
۱۰۱:۲۱
ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولايك عنها مبعدون ١٠١
إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١٠١
إِنَّ
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ٱلَّذِينَ
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سَبَقَتۡ
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لَهُم
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مِّنَّا
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ٱلۡحُسۡنَىٰٓ
ﲶ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲷ
عَنۡهَا
ﲸ
مُبۡعَدُونَ
ﲹ
١٠١
ﲺ
بهراستی کسانیکه پیشتر از سوی ما (وعدۀ) نیکویی برای آنها مقرر شده است، آنها از آن (= جهنم) دور نگاه داشته میشوند.
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