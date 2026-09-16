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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-Anbiya آیه 100
Al-Anbiya
۱۰۰
۱۰۰:۲۱
لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ١٠٠
لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌۭ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١٠٠
لَهُمۡ
ﲩ
فِيهَا
ﲪ
زَفِيرٞ
ﲫ
وَهُمۡ
ﲬ
فِيهَا
ﲭ
لَا
ﲮ
يَسۡمَعُونَ
ﲯ
١٠٠
ﲰ
برای آنها در آن (= جهنم) نالههای (دردناکی) است، و آنها در آن (چیزی) نمیشنوند.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.