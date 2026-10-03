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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-An'am آیه 97
Al-An'am
۹۷
۹۷:۶
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون ٩٧
وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ٩٧
وَهُوَ
ﱥ
ٱلَّذِي
ﱦ
جَعَلَ
ﱧ
لَكُمُ
ﱨ
ٱلنُّجُومَ
ﱩ
لِتَهۡتَدُواْ
ﱪ
بِهَا
ﱫ
فِي
ﱬ
ظُلُمَٰتِ
ﱭ
ٱلۡبَرِّ
ﱮ
وَٱلۡبَحۡرِۗ
ﱯﱰ
قَدۡ
ﱱ
فَصَّلۡنَا
ﱲ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﱳ
لِقَوۡمٖ
ﱴ
يَعۡلَمُونَ
ﱵ
٩٧
ﱶ
و او کسی است که ستارگان را برای شما قرار داد، تا در تاریکیهای خشکی و دریا بوسیلۀ آنها راه یابید. بتحقیق ما آیات (و نشانههای خود) را برای گروهی که میدانند (بتفصیل) بیان داشتیم.
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