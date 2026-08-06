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تفسیر: Al-An'am ۹۴:۶
Al-An'am
۹۴
۹۴:۶
ولقد جيتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ٩٤
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَـٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَـٰٓؤُا۟ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٩٤
وَلَقَدۡ
جِئۡتُمُونَا
فُرَٰدَىٰ
كَمَا
خَلَقۡنَٰكُمۡ
أَوَّلَ
مَرَّةٖ
وَتَرَكۡتُم
مَّا
خَوَّلۡنَٰكُمۡ
وَرَآءَ
ظُهُورِكُمۡۖ
وَمَا
نَرَىٰ
مَعَكُمۡ
شُفَعَآءَكُمُ
ٱلَّذِينَ
زَعَمۡتُمۡ
أَنَّهُمۡ
فِيكُمۡ
شُرَكَٰٓؤُاْۚ
لَقَد
تَّقَطَّعَ
بَيۡنَكُمۡ
وَضَلَّ
عَنكُم
مَّا
كُنتُمۡ
تَزۡعُمُونَ
٩٤
و (در روز قیامت الله میفرماید:) «همانا شما یکه (و تنها) به سوی ما آمدید، همان گونه که روز اول شما را آفریدیم، و آنچه را به شما بخشیده بودیم، پشت سرتان رها کردید، و شفیعانی را که شریک در (امور) خود میپنداشتید با شما نمیبینیم، مسلماً (پیوند و روابط) میان شما بریده شده است، و آنچه را (خدایان و حامیان خود) میپنداشتید، از شما دور و گم شدهاند.
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قیراط
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
] وه ئێوه كاتێك كه ئهمرن تاك تاك و یهك یهك دێن كهسوكارتان لهگهڵدا نیه ههمووتان بهیهكهوه نین، بهڵكو ههروهكو چۆن سهرهتا دروستمان كردن بهو شێوازه دێنهوه، چۆن سهرهتا بهڕووتی و بهپێی پهتی و بهخهتهنه نهكراوی له دایك بوون ئاواش ئهگهڕێنهوه بۆ لای خوا [
وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ
] وه ئهوهیشی كه له دونیادا پێمان بهخشین لهسهروهت و سامان و ماڵ و دهسهڵات ههموویتان له دواى خۆتان بهجێ هێشت له دونیادا [
وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ
] وه نابینن ئێستا ئهو كهسانهی كه له دونیادا كردبووتان به شهریك بۆ خوای گهورهو ئهتانپهرستن و ئهتانووت ئهمانه ناپهرستین تهنها بۆ ئهوه نهبێ له خوامان نزیك بكهنهوه ئهی كوا ئێستا بۆ لهگهڵتاندا نین [
لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ
] به دڵنیایی ههموو پهیوهندیهكانى نێوان ئێوهو پهرستراوهكانتان پچڕا [
وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (٩٤)
] وهئهوهی كه بهگومانی خۆتان كردبووتان به شهریك بۆ خوای گهوره ههمووی ون و وێڵ بوو هیچی نهما.