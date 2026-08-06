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تفسیر: Al-An'am ۸۸:۶
Al-An'am
۸۸
۸۸:۶
ذالك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ٨٨
ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٨٨
ذَٰلِكَ
هُدَى
ٱللَّهِ
يَهۡدِي
بِهِۦ
مَن
يَشَآءُ
مِنۡ
عِبَادِهِۦۚ
وَلَوۡ
أَشۡرَكُواْ
لَحَبِطَ
عَنۡهُم
مَّا
كَانُواْ
يَعۡمَلُونَ
٨٨
این هدایت الله است، که هر کس از بندگانش را بخواهد با آن هدایت میکند. و اگر شرک میورزیدند؛ هرآینه آنچه را که انجام داده بودند از (اعمال نیک) آنها نابود میشد.
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ ذَلِكَ }
الهدى المذكور
{ هُدَى اللَّهِ }
الذي لا هدى إلا هداه.
{ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ }
فاطلبوا منه الهدى فإنه إن لم يهدكم فلا هادي لكم غيره، وممن شاء هدايته هؤلاء المذكورون.
{ وَلَوْ أَشْرَكُوا }
على الفرض والتقدير
{ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }
فإن الشرك محبط للعمل، موجب للخلود في النار. فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار، لو أشركوا -وحاشاهم- لحبطت أعمالهم فغيرهم أولى.