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تفسیر: Al-An'am ۸۶:۶
Al-An'am
۸۶
۸۶:۶
واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ٨٦
وَإِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًۭا ۚ وَكُلًّۭا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ٨٦
وَإِسۡمَٰعِيلَ
وَٱلۡيَسَعَ
وَيُونُسَ
وَلُوطٗاۚ
وَكُلّٗا
فَضَّلۡنَا
عَلَى
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٨٦
و اسماعیل و الیسع، و یونس و لوط را (هدایت کردیم) و همه را بر جهانیان برتری دادهایم.
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قیراط
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا
] وه ئیسماعیل و یهسهع، كه وتراوه: خضره، یاخود وتراوه: هاوهڵی ئیلیاس بووه، وه یونس و لوطيش ئهمانه ههموومان هیدایهت داون وه كردوومانن به پێغهمبهر (صهڵات و سهلامی خوای گهورهیان لێ بێت) [
وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (٨٦)
] وه ههموو ئهم پێغهمبهرانه فهزڵمان داون بهسهر ههموو جیهاندا بهوهی ئهمانه وهحیان بۆ هاتووهو كراون به پێغهمبهرو له خهڵكی باشترن.