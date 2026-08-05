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تفسیر: Al-An'am ۸:۶
Al-An'am
۸
۸:۶
وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ٨
وَقَالُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌۭ ۖ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًۭا لَّقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٨
وَقَالُواْ
لَوۡلَآ
أُنزِلَ
عَلَيۡهِ
مَلَكٞۖ
وَلَوۡ
أَنزَلۡنَا
مَلَكٗا
لَّقُضِيَ
ٱلۡأَمۡرُ
ثُمَّ
لَا
يُنظَرُونَ
٨
و گفتند: «چرا فرشتهای بر او نازل نشده است؟ (تا او را تصدیق کند؟)» و اگر فرشتهای میفرستادیم، (و ایمان نمیآوردند) قطعاً کار به پایان میرسید، سپس به آنها (هیچگونه) مهلتی داده نمیشد (و هلاک میشدند)
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قیراط
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Rebar Kurdish Tafsir
{كافران داوای دابەزینی فریشتە دەكەن!} [
وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ
] وه كافران ئهڵێن: ئهوه بۆچی فریشتهیهك دانابهزێته سهر محمد- صلى الله عليه وسلم - بهچاوی خۆمان بیبینین وه قسهی لهگهڵدا بكهین و پێمان بڵێ ئهمه پێغهمبهری خوایه- صلى الله عليه وسلم - تا ئیمانی پێ بێنین وه شوێنی بكهوین [
وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا
] ئهگهر ئێمه مهلائیكهتێكمان داببهزاندایه لهسهر ئهو شێوازهی كه ئهوان پێشنیاریان ئهكرد [
لَقُضِيَ الْأَمْرُ
] ئهوه ئهگهر ئیمانیان نههێنایه ئهو كاته یهكسهر لهناویانمان ئهبردو سزایانمان ئهدا [
ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ (٨)
] پاشان هیچ مۆڵهتێكیان پێ نهئهدرا به بینینهكهی دهبوایه یهكسهر باوهڕیان بهێنایه.