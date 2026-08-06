وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: Al-An'am ۷۹:۶
Al-An'am
۷۹
۷۹:۶
اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ٧٩
إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًۭا ۖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٧٩
إِنِّي
وَجَّهۡتُ
وَجۡهِيَ
لِلَّذِي
فَطَرَ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضَ
حَنِيفٗاۖ
وَمَآ
أَنَا۠
مِنَ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
٧٩
بتحقیق من روی خود را به سوی کسی آوردم که آسمانها و زمین را پدپد آورد، حقگرایم و از مشرکان نیستم.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
قَالَ ﴿إِنِّی وَجَّهۡتُ وَجۡهِیَ﴾ قَصَدْت بِعِبَادَتِي ﴿لِلَّذِی فَطَرَ﴾ خَلَقَ ﴿ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ﴾ أَيْ اللَّه ﴿حَنِیفࣰاۖ﴾ مَائِلًا إلَى الدِّين الْقَيِّم ﴿وَمَاۤ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِینَ ٧٩﴾ به