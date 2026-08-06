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تفسیر: Al-An'am ۷۵:۶
Al-An'am
۷۵
۷۵:۶
وكذالك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين ٧٥
وَكَذَٰلِكَ نُرِىٓ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٧٥
وَكَذَٰلِكَ
نُرِيٓ
إِبۡرَٰهِيمَ
مَلَكُوتَ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِ
وَلِيَكُونَ
مِنَ
ٱلۡمُوقِنِينَ
٧٥
و این چنین، ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم، تا از یقین کنندگان باشد.
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[
وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
] بهم شێوازه ئێمه موڵكی ئاسمانهكان و زهوی نیشانی ئیبراهیم- صلى الله عليه وسلم - ئهدهین (مجاهد) دهفهرمێت: خوای گهوره ههموو شتێكی نیشان داوه تهنانهت ئاسمانه بهرزهكان و زهویش [
وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (٧٥)
] تا لهو كهسانه بێ كه بهچاوی خۆی ئهو شته سهرسوڕهێنهرانه ببینێ وه زیاتر یهقینی لهلا دروست بێ.