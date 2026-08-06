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تفسیر: Al-An'am ۷۴:۶
Al-An'am
۷۴
۷۴:۶
۞ واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهة اني اراك وقومك في ضلال مبين ٧٤
۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ۖ إِنِّىٓ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٧٤
۞ وَإِذۡ
قَالَ
إِبۡرَٰهِيمُ
لِأَبِيهِ
ءَازَرَ
أَتَتَّخِذُ
أَصۡنَامًا
ءَالِهَةً
إِنِّيٓ
أَرَىٰكَ
وَقَوۡمَكَ
فِي
ضَلَٰلٖ
مُّبِينٖ
٧٤
و (بیاد آور) هنگامی را که ابراهیم به پدرش آزر گفت: «آیا بتها را به پرستش میگیری؟! من تو و قوم تو را در گمراهی آشکار میبینم».
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Tafseer Jalalayn
﴿وَ﴾ اذْكُرْ ﴿إِذۡ قَالَ إِبۡرَ ٰهِیمُ لِأَبِیهِ ءَازَرَ﴾ هُوَ لَقَبه وَاسْمه تَارِخ ﴿أَتَتَّخِذُ أَصۡنَامًا ءَالِهَةً﴾ تَعْبُدهَا اسْتِفْهَام تَوْبِيخ ﴿إِنِّیۤ أَرَىٰكَ وَقَوۡمَكَ﴾ بِاِتِّخَاذِهَا ﴿فِی ضَلَـٰلࣲ﴾ عَنْ الْحَقّ ﴿مُّبِینࣲ ٧٤﴾ بَيِّن