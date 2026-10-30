وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان

ترجمه‌ها

ترجمه‌های قرآن را بر اساس زبان و مترجم بررسی کنید.

Afar

۱ ترجمه ها
Mahmoud Abdulqader HamzaTranslation provided by IslamHouse.com

Albanian

۲ ترجمه ها
Hasan Efendi NahiHasan Efendi NahiTranslation provided by IslamHouse.comSherif AhmetiSherif Ahmeti

Amazigh

۱ ترجمه ها
Ramdane At MansourRamdane At Mansour

Amharic

۲ ترجمه ها
Sadiq and SaniSadiq and SaniTranslation provided by IslamHouse.comAfrica AcademyTranslation provided by IslamHouse.com

Arabic

۱ ترجمه ها
Tafsir Al-Muyasser

Asante

۱ ترجمه ها
Harun IsmailSheikh Haroun IsmaeelTranslation provided by IslamHouse.com

Assamese

۱ ترجمه ها
Shaykh Rafeequl Islam Habibur-RahmanShaykh Rafeequl Islam Habibur-RahmanTranslation provided by IslamHouse.com

Azeri

۲ ترجمه ها
Alikhan MusayevAlikhan MusayevTranslation provided by IslamHouse.comAzerbaijaniAzerbaijani

Bambara

۲ ترجمه ها
Baba Mamady JaniTranslation provided by IslamHouse.comSuliman KantiTranslation provided by IslamHouse.com

Bengali

۴ ترجمه ها
Taisirul QuranTawheed PublicationSheikh Mujibur RahmanDarussalaam PublicationRawai Al-bayanBayaan FoundationDr. Abu Bakr Muhammad ZakariaDr. Abu Bakr Muhammad ZakariaTranslation provided by IslamHouse.com

Bosnian

۳ ترجمه ها
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.comMuhamed MehanovićUnknownTranslation provided by IslamHouse.comBesim KorkutBesim KorkutTranslation provided by IslamHouse.com

Bulgarian

۱ ترجمه ها
Tzvetan TheophanovTzvetan Theophanov

Central khmer

۲ ترجمه ها
Cambodian Muslim Community DevelopmentCambodian Muslim Community DevelopmentTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Chechen

۱ ترجمه ها
Magomed MagomedovMagomed Magomedov

Chinese

۳ ترجمه ها
Chinese Translation (Simplified) - Ma JianMa JianMuhammad MakinMakinTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad SulaimanTranslation provided by IslamHouse.com

Croatian

۱ ترجمه ها
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Czech

۱ ترجمه ها
CzechCzech

Dari

۱ ترجمه ها
Mawlawi Muhammad Anwar BadkhashaniTranslation provided by IslamHouse.com

Divehi

۲ ترجمه ها
Office of the president of MaldivesOffice of the president of MaldivesAbu Bakr Ibrahim Ali (Bakurube)Abu Bakr Ibrahim Ali

Dutch

۳ ترجمه ها
Malak Faris AbdalsalaamMalak Faris AbdalsalaamSofian S. SiregarSofian S. SiregarRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

English

۹ ترجمه ها
M.A.S. Abdel HaleemAbdul HaleemDr. Mustafa KhattabDr. Mustafa KhattabT. UsmaniMufti Taqi UsmaniA. Maududi (Tafhim commentary)Sayyid Abul Ala MaududiM. PickthallMohammed Marmaduke William PickthallA. Yusuf AliAbdullah Yusuf AliSaheeh InternationalSaheeh InternationalTranslation provided by IslamHouse.comAl-Hilali & KhanMuhammad Taqi-ud-Din al-Hilali & Muhammad Muhsin KhanTranslation provided by IslamHouse.comTransliterationTransliteration

Filipino

۱ ترجمه ها
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Finnish

۱ ترجمه ها
FinnishFinnish

French

۳ ترجمه ها
Montada Islamic FoundationMontada Islamic FoundationTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad HamidullahMuhammad HamidullahTranslation provided by IslamHouse.comRashid MaashTranslation provided by IslamHouse.com

Fulah

۱ ترجمه ها
Rowad Translation CenterRowad Translation Center

Ganda

۱ ترجمه ها
African Development FoundationAfrican Development FoundationTranslation provided by IslamHouse.com

German

۲ ترجمه ها
Abu Reda Muhammad ibn AhmadAbu Reda Muhammad ibn AhmadTranslation provided by IslamHouse.comFrank Bubenheim and NadeemA. S. F. Bubenheim and N. ElyasTranslation provided by IslamHouse.com

Gujarati

۱ ترجمه ها
Rabila Al-UmryRabila Al-UmryTranslation provided by IslamHouse.com

Hausa

۱ ترجمه ها
Abubakar Mahmood JummiAbubakar Mahmood JummiTranslation provided by IslamHouse.com

Hebrew

۱ ترجمه ها
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Hindi

۱ ترجمه ها
Maulana Azizul Haque al-UmariMaulana Azizul Haque al-UmariTranslation provided by IslamHouse.com

Indonesian

۳ ترجمه ها
King Fahad Quran ComplexKing Fahad Quran ComplexTranslation provided by IslamHouse.comThe Sabiq CompanyThe Sabiq companyTranslation provided by IslamHouse.comIndonesian Islamic Affairs MinistryUnknownTranslation provided by IslamHouse.com

Italian

۱ ترجمه ها
Hamza Roberto PiccardoHamza Roberto Piccardo

Japanese

۲ ترجمه ها
Ryoichi MitaRyoichi MitaSaeed SatoSaeed SatoTranslation provided by IslamHouse.com

Kannada

۲ ترجمه ها
Hamza ButurTranslation provided by IslamHouse.comKannada TranslationKannada Translation

Kazakh

۲ ترجمه ها
Khalifa AltayKhalifa AltayTranslation provided by IslamHouse.comKhalifah AltaiKhalifah AltaiTranslation provided by IslamHouse.com

Kinyarwanda

۱ ترجمه ها
The Rwanda Muslims Association TeamTranslation provided by IslamHouse.com

Korean

۲ ترجمه ها
KoreanKoreanHamed ChoiHamed ChoiTranslation provided by IslamHouse.com

Kurdish

۲ ترجمه ها
Burhan Muhammad-AminBurhan Muhammad-AminMuhammad Saleh BamokiMuhammad Saleh BamokiTranslation provided by IslamHouse.com

Kyrgyz, kirghiz

۱ ترجمه ها
Shamsuddin HakimovShamsuddin Hakimov AbdulkhaliqTranslation provided by IslamHouse.com

Lingala

۱ ترجمه ها
Mohammed BalangogoTranslation provided by IslamHouse.com

Lithuanian

۱ ترجمه ها
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Macedonian

۱ ترجمه ها
Macedonian ScholarsTranslation provided by IslamHouse.com

Malay

۱ ترجمه ها
Abdullah Muhammad BasmeihAbdullah Muhammad Basmeih

Malayalam

۳ ترجمه ها
Muhammad Karakunnu and Vanidas ElayavoorMuhammad Karakunnu and Vanidas ElayavoorAbdul-Hamid Haidar & Kanhi MuhammadAbdul-Hamid Haidar & Kanhi MuhammadTranslation provided by IslamHouse.comMalayalam Translation (Abdul Hameed and Kunhi)Cheriyamundam Abdul Hameed and Kunhi Mohammed Parappoor

Maranao

۱ ترجمه ها
MaranaoMaranao

Marathi

۱ ترجمه ها
Muhammad Shafi’i AnsariMuhammad Shafi’i AnsariTranslation provided by IslamHouse.com

Moore

۱ ترجمه ها
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Nepali

۱ ترجمه ها
Ahl Al-Hadith Central Society of NepalAhl Al-Hadith Central Society of NepalTranslation provided by IslamHouse.com

Norwegian

۱ ترجمه ها
NorwegianNorwegian

Oromo

۱ ترجمه ها
Ghali Apapur ApaghunaGhali Apapur ApaghunaTranslation provided by IslamHouse.com

Pashto

۲ ترجمه ها
Zakaria AbulsalamZakaria AbulsalamTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Persian

۲ ترجمه ها
IslamHouse.comIslamHouse.comTranslation provided by IslamHouse.comHussein Taji Kal DariHussein Taji Kal Dari

Polish

۱ ترجمه ها
Józef BielawskiJózef Bielawski

Portuguese

۲ ترجمه ها
Helmi NasrHelmi NasrTranslation provided by IslamHouse.comSamir El-HayekSamir El-Hayek

Punjabi

۱ ترجمه ها
Arif HalimTranslation provided by IslamHouse.com

Romanian

۳ ترجمه ها
GrigoreGeorge GrigoreIslamic and Cultural LeagueTranslation provided by IslamHouse.comIslam4ro.comTranslation provided by IslamHouse.com

Rundi

۱ ترجمه ها
Yusuf GhetiTranslation provided by IslamHouse.com

Russian

۳ ترجمه ها
Abu AdelAbu AdelMinistry of Awqaf, EgyptMinistry of Awqaf, EgyptElmir KulievElmir Kuliev

Serbian

۱ ترجمه ها
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Sindhi

۱ ترجمه ها
Taj Mehmood AmrotiTaj Mehmood Amroti

Sinhala, sinhalese

۱ ترجمه ها
Translation Pioneers CenterRuwwad CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Somali

۲ ترجمه ها
Mahmud Muhammad AbduhMahmud Muhammad AbduhAbdullah Hassan YacoubTranslation provided by IslamHouse.com

Spanish

۳ ترجمه ها
Sheikh Isa GarciaSheikh Isa GarciaTranslation provided by IslamHouse.comMontada Islamic FoundationMontada Islamic FoundationTranslation provided by IslamHouse.comNoor International CenterNoor International CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Swahili

۲ ترجمه ها
Ali Muhsin Al-BarwaniTranslation provided by IslamHouse.comRowad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Swedish

۱ ترجمه ها
Knut BernströmKnut Bernström

Tagalog

۱ ترجمه ها
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Tajik

۳ ترجمه ها
Khawaja Mirof & Khawaja MirKhawaja Mirof & Khawaja MirTranslation provided by IslamHouse.comPioneers of Translation CenterRuwwad CenterTranslation provided by IslamHouse.comTajikAbdolMohammad Ayati

Tamil

۳ ترجمه ها
Sheikh Omar Sharif bin Abdul SalamSheikh Omar Sharif bin Abdul SalamTranslation provided by IslamHouse.comJan Trust FoundationJan Trust FoundationAbdul Hameed BaqaviAbdul Hameed BaqaviTranslation provided by IslamHouse.com

Tatar

۱ ترجمه ها
TatarTatar

Telugu

۱ ترجمه ها
Maulana Abder-Rahim ibn MuhammadMaulana Abder-Rahim ibn MuhammadTranslation provided by IslamHouse.com

Thai

۲ ترجمه ها
Society of Institutes and UniversitiesSociety of Institutes and UniversitiesTranslation provided by IslamHouse.comThai Translation (King Fahad Quran Complex)King Fahad Quran Complex

Turkish

۵ ترجمه ها
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.comTurkish Translation (Diyanet)Diyanet IsleriMuslim ShahinMuslim ShahinTranslation provided by IslamHouse.comShaban BritchShaban BritchTranslation provided by IslamHouse.comElmalili Hamdi YazirElmalili Hamdi Yazir

Uighur, uyghur

۱ ترجمه ها
Muhammad SalehMuhammad SalehTranslation provided by IslamHouse.com

Ukrainian

۱ ترجمه ها
Dr. Mikhailo YaqubovicDr. Mikhailo YaqubovicTranslation provided by IslamHouse.com

Urdu

۸ ترجمه ها
Fatah Muhammad JalandhariFatah Muhammad JalandhariMaulana Muhammad JunagarhiMaulana Muhammad JunagarhiTranslation provided by IslamHouse.comFi Zilal al-Qur'anSayyid Ibrahim QutbShaykh al-Hind Mahmud al-Hasan (with Tafsir E Usmani)Shaykh al-Hind Mahmud al-HasanBayan-ul-Quran (Dr. Israr Ahmad)Dr. Israr AhmadTafheem e Qur'an - Syed Abul A'la MaududiSayyid Abul Ala MaududiAbul Ala Maududi (Roman Urdu)Abul Ala MaududiMaulana Wahiduddin KhanMaulana Wahiduddin Khan

Uzbek

۴ ترجمه ها
Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (Latin)Muhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comAlauddin MansourAlauddin MansourTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad Sodik Muhammad YusufMuhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Vietnamese

۲ ترجمه ها
Translation Pioneers CenterRuwwad CenterTranslation provided by IslamHouse.comHasan Abdul-KarimHasan Abdul-KarimTranslation provided by IslamHouse.com

Yau,yuw

۱ ترجمه ها
Abdul Hamid SilikaTranslation provided by IslamHouse.com

Yoruba

۱ ترجمه ها
Shaykh Abu Rahimah Mikael AykyuniShaykh Abu Rahimah Mikael AykyuniTranslation provided by IslamHouse.com