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تفسیر: Al-An'am ۵۵:۶
Al-An'am
۵۵
۵۵:۶
وكذالك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين ٥٥
وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥٥
وَكَذَٰلِكَ
نُفَصِّلُ
ٱلۡأٓيَٰتِ
وَلِتَسۡتَبِينَ
سَبِيلُ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
٥٥
و این چنین آیات را به تفصیل بیان میکنیم و تا راه مجرمان (و گناهکاران) آشکار گردد.
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
{دەرخستنی رێچكەو رێبازی خراپەكاران} [
وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (٥٥)
] وه بهم شێوازه ئێمه ئهحكام و ئایهتهكانی خۆمان ڕوون ئهكهینهوه تا ڕێگاو رێچكهو ڕێبازی كافران و خراپهكاران دهركهوێت، وه به فهتحهى (سَبِيلَ) دهخوێنرێتهوه، واته: تا تۆ رێبازى كافران و تاوانباران ئاشكرا بكهیت.