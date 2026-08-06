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تفسیر: Al-An'am ۳۳:۶
Al-An'am
۳۳
۳۳:۶
قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولاكن الظالمين بايات الله يجحدون ٣٣
قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَـٰكِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ٣٣
قَدۡ
نَعۡلَمُ
إِنَّهُۥ
لَيَحۡزُنُكَ
ٱلَّذِي
يَقُولُونَۖ
فَإِنَّهُمۡ
لَا
يُكَذِّبُونَكَ
وَلَٰكِنَّ
ٱلظَّٰلِمِينَ
بِـَٔايَٰتِ
ٱللَّهِ
يَجۡحَدُونَ
٣٣
یقیناً ما میدانیم که آنچه میگویند، تو را غمگین میکند، پس آنها (در حقیقت) تو را تکذیب نمیکنند، بلکه (این) ستمکاران، آیات الله را انکار میکنند.
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Tafseer Jalalayn
﴿قَدۡ﴾ لِلتَّحْقِيقِ ﴿نَعۡلَمُ إِنَّهُۥ﴾ أَيْ الشَّأْن ﴿لَیَحۡزُنُكَ ٱلَّذِی یَقُولُونَۖ﴾ لَك مِنْ التَّكْذِيب ﴿فَإِنَّهُمۡ لَا یُكَذِّبُونَكَ﴾ فِي السِّرّ لِعِلْمِهِمْ أَنَّك صَادِق وَفِي قِرَاءَة بِالتَّخْفِيفِ أَيْ لَا يَنْسُبُونَك إلَى الْكَذِب ﴿وَلَـٰكِنَّ ٱلظَّـٰلِمِینَ﴾ وَضَعَهُ مَوْضِع الْمُضْمَر ﴿بِـَٔایَـٰتِ ٱللَّهِ﴾ الْقُرْآن ﴿یَجۡحَدُونَ ٣٣﴾ يُكَذِّبُونَ