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تفسیر: Al-An'am ۳۲:۶
Al-An'am
۳۲
۳۲:۶
وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو وللدار الاخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون ٣٢
وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌۭ وَلَهْوٌۭ ۖ وَلَلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌۭ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٣٢
وَمَا
ٱلۡحَيَوٰةُ
ٱلدُّنۡيَآ
إِلَّا
لَعِبٞ
وَلَهۡوٞۖ
وَلَلدَّارُ
ٱلۡأٓخِرَةُ
خَيۡرٞ
لِّلَّذِينَ
يَتَّقُونَۚ
أَفَلَا
تَعۡقِلُونَ
٣٢
زندگی دنیا چیزی جز بازیچه و سرگرمی نیست، و قطعاً سرای آخرت برای کسانیکه پرهیزگارند، بهتر است، آیا نمیاندیشید؟!
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ
] وه ژیانی دونیا هیچ شتێك نیه تهنها یاری كردن و ڕابواردن و كات بهسهربردن نهبێ [
وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ
] بهڵام ڕۆژی قیامهت باشترین شوێنه بۆ ئهو كهسانهی كه تهقوای خوای گهوره ئهكهن و خۆیان ئهپارێزن له شیرك و تاوان [
أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٣٢)
] ئهوه بۆ تێناگهن.