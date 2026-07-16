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Al-An'am
۲۶
۲۶:۶
وهم ينهون عنه ويناون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون ٢٦
وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٦
وَهُمۡ
يَنۡهَوۡنَ
عَنۡهُ
وَيَنۡـَٔوۡنَ
عَنۡهُۖ
وَإِن
يُهۡلِكُونَ
إِلَّآ
أَنفُسَهُمۡ
وَمَا
يَشۡعُرُونَ
٢٦
و آنها (مردم را) از (پیروی) او (= پیامبر) باز میدارند، و خود (نیز) از او دور میشوند، آنها جز خویشتن (کسی) را هلاک نمیکنند و نمیدانند.
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پاسخها
قیراط
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ
] ئهوان كافران و موشریكان نههی ئهكهن كه خهڵك ئیمان بێنێ به قورئان یان به پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - وه خۆشیان دوور ئهگرن و دوور ئهخهنهوه، یاخود وهكو (ئهبو تالب) قهدهغهى خهڵكى ئهكات كه ئازارى پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - بدهن و بیكوژن، وه خۆیشى لێ دور ئهگرێت و ئیمانى پێ ناهێنێت [
وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٢٦)
] بهم كارهشیان تهنها خۆیان بههیلاك ئهدهن و ڕووبهرووی سزای خوای گهوره ئهبنهوه بهڵام ئێستا ههست ناكهن.