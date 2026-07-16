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Al-An'am
۲۳
۲۳:۶
ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ٢٣
ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ٢٣
ثُمَّ
لَمۡ
تَكُن
فِتۡنَتُهُمۡ
إِلَّآ
أَن
قَالُواْ
وَٱللَّهِ
رَبِّنَا
مَا
كُنَّا
مُشۡرِكِينَ
٢٣
آنگاه پاسخ و عذرشان جز این نباشد که گویند: «به الله پروردگارمان سوگند، که ما مشرک نبودیم!»
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿ثُمَّ لَمۡ تَكُن﴾ بِالتَّاءِ وَالْيَاء ﴿فِتۡنَتَهُمۡ﴾ بِالنَّصْبِ وَالرَّفْع أَيْ مَعْذِرَتهمْ ﴿إِلَّاۤ أَن قَالُوا۟﴾ أَيْ قَوْلهمْ ﴿وَٱللَّهِ رَبِّنَا﴾ بِالْجَرِّ نَعْت وَالنَّصْب نِدَاء ﴿مَا كُنَّا مُشۡرِكِینَ ٢٣﴾