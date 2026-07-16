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Al-An'am
۱۵
۱۵:۶
قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ١٥
قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ١٥
قُلۡ
إِنِّيٓ
أَخَافُ
إِنۡ
عَصَيۡتُ
رَبِّي
عَذَابَ
يَوۡمٍ
عَظِيمٖ
١٥
بگو: «همانا من اگر نافرمانی پروردگارم کنم، از عذاب روز بزرگ میترسم».
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
( قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم )
يعني : يوم القيامة .