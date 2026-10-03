Al-Sa'di تفسیر: Al-An'am آیه 129

Мы позволяем мятежным джиннам управлять своими клевретами из числа людей и сбивать их с пути, а также связываем их узами дружбы и согласия из-за того, что они приобретают и ради чего усердствуют. Таким же образом, согласно Нашему установлению, Мы позволяем одним беззаконникам править другими, подталкивать их к совершению злодеяний и призывать их к этому, удерживать их от добрых поступков и отдалять их от них. Это - одно из самых ужасных наказаний Аллаха. Оно имеет тяжкие последствия и представляют собой большую опасность. Однако ответственность за это лежит только на беззаконниках, потому что они сами навредили себе и совершили преступление против самих себя. Недаром Всевышний сказал: «Господь твой не поступает несправедливо со Своими рабами» (41:46). Из всего сказанного следует, что если рабы совершают много несправедливых поступков, распространяют нечестие и не выполняют своих обязанностей, то к власти приходят несправедливые люди, которые подвергают свои народы ужасному наказанию, деспотично лишают их прав и причиняют им намного больше зла, чем они совершают, отказываясь выполнять свои обязанности перед Аллахом и Его рабами. При этом они не получают за это вознаграждения и даже не надеются на него. Если же рабы обретают праведность и встают на прямой путь, то Аллах исправляет деяния их правителей, и на смену деспотичным тиранам к власти приходят справедливые и беспристрастные правители.